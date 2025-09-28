Asl i sindacati denunciano criticità e sollecitano interventi urgenti
Tempo di lettura: 3 minuti In merito alle recenti dichiarazioni rilasciate alla stampa dalla neo Direttrice Generale dell’ASL, dott.ssa Spinosa, le Organizzazioni Sindacali della dirigenza sanitaria intendono esprimere la propria posizione: “Le OO.SS. della dirigenza sanitaria esprimono viva preoccupazione e sconcerto. La dr.ssa Spinosa, parlando di “disordine organizzativo”, “conflitti interni”, “mancanza di risorse economiche”, “esaurimento del fondo per le prestazioni aggiuntive” e di “scarsa collaborazione da parte di alcuni operatori e con dichiarazioni. usate in modo strumentale”, delinea un quadro di elevata criticità dell’Azienda con un clima “avvelenato” che si respira ma che “non si tirerà indietro e si lavorerà per risolvere, lavorando insieme in un clima disteso ed efficiente per garantire i LEA ai cittadini” scrivono le Segreterie aziendali ANAAO-ASSOMED, CGIL Medici, CISL Medici, FASSID-AUPI, FED. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
