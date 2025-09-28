VAILATE (Cremona) Singolare incidente nella notte tra venerdì e sabato sulla strada che introduce a Vailate, provenendo da Calvenzano, la Sp n.2. All’altezza della zona industriale e del nuovo supermercato del paese una Volkswagen T-Rock a bordo della quale c’erano due persone, si è trovata la sede stradale occupata da sei asini e chi era al voltante della vettura non è riuscito a evitare di investirli, con conseguenze mortali per due di loro, letali per l’auto e con ferite per i due giovani che erano a bordo dell’auto. Erano le 23,30 quando l’auto stava viaggiando verso Vailate. Da poco lasciata la Rivoltana e arrivata nei pressi della nuova zona industriale, nel buio più completo davanti all’auto si sono parati sei asini. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Asini fuggono dal recinto e provocano un incidente. Due esemplari restano uccisi