Asini fuggono dal recinto e provocano un incidente Due esemplari restano uccisi
VAILATE (Cremona) Singolare incidente nella notte tra venerdì e sabato sulla strada che introduce a Vailate, provenendo da Calvenzano, la Sp n.2. All’altezza della zona industriale e del nuovo supermercato del paese una Volkswagen T-Rock a bordo della quale c’erano due persone, si è trovata la sede stradale occupata da sei asini e chi era al voltante della vettura non è riuscito a evitare di investirli, con conseguenze mortali per due di loro, letali per l’auto e con ferite per i due giovani che erano a bordo dell’auto. Erano le 23,30 quando l’auto stava viaggiando verso Vailate. Da poco lasciata la Rivoltana e arrivata nei pressi della nuova zona industriale, nel buio più completo davanti all’auto si sono parati sei asini. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
In questa notizia si parla di: asini - fuggono
Fondamentale è stato Ibiscus: il cavallo, punto forte del trio, si è lasciato avvicinare e con il suo atteggiamento ha calmato anche i due asini - facebook.com Vai su Facebook
Cairo, cavallo e asini scappano per le strade: la polizia locale li recupera, salvandoli http://dlvr.it/TNGCwZ @LaStampa - X Vai su X
Asini fuggono dal recinto e provocano un incidente. Due esemplari restano uccisi - VAILATE (Cremona)Singolare incidente nella notte tra venerdì e sabato sulla strada che introduce a Vailate, provenendo da Calvenzano, la Sp n. ilgiorno.it scrive
Vailate, nel buio sei asini spuntano sulla strada. Un’auto li travolge, muoiono due animali - Singolare incidente, nella notte, sulla strada che arriva in paese, all’altezza del nuovo supermercato. Si legge su msn.com