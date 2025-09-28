Ascolti Tv Tu si que Vales stravince contro Ballando con le Stelle | Mediaset inarrestabile

Ildifforme.it | 28 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nulla da fare per la prima puntata di Ballando con le stelle che invece si arresta  al 23% di share dalle 20:41 alle 1:11 con 2.994.000 spettatori. Neanche la presenza di Barbara D'Urso, espatriata in Rai dopo l'allontanamento da Mediaset, ha potuto far niente contro la schiera di ospiti di Tu si que vales. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

ascolti tv tu si que vales stravince contro ballando con le stelle mediaset inarrestabile

© Ildifforme.it - Ascolti Tv, Tu si que Vales stravince contro Ballando con le Stelle: Mediaset inarrestabile

In questa notizia si parla di: ascolti - vales

“Barbara D’Urso a Ballando e Tu sì que vales, sfida agli ascolti tv”, la precisazione di Fascino di Maria De Filippi

Ascolti tv sabato 27 settembre 2025, la sfida tra Ballando con le Stelle su Rai 1 e Tu Sí Que Vales su Canale 5: chi vince?

Ascolti tv sabato 27 settembre 2025, la sfida tra Ballando con le Stelle su Rai 1 e Tu Sí Que Vales su Canale 5 in prima serata: chi vince?

ascolti tv tu queAscolti tv ieri sera sabato 27 settembre: Tu si que vales domina Ballando - Ascolti tv di ieri, sabato 27 settembre, hanno segnato una grande vittoria per Mediaset con Tu si que vales rispetto a Ballando con le stelle. Come scrive libero.it

ascolti tv tu queAscolti tv sabato 27 settembre: Ballando con le stelle, Tu si que vales, Sapiens - Ascolti tv 27 settembre 2025: I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera (sabato) | Qual è il programma più visto della serata ... Segnala tpi.it

Cerca Video su questo argomento: Ascolti Tv Tu Que