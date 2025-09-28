Ascolti tv sabato 27 settembre | Ballando con le stelle Tu si que vales Sapiens

Tpi.it | 28 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ascolti tv sabato 27 settembre 2025: auditel e share dei programmi di ieri. ASCOLTI TV – Qual è stato il programma  più visto in  tv di ieri sera, sabato 27 settembre   2025? Su Rai 1 è andato in onda Ballando con le stelle. Su Rai 2 Omicidi a mystery island. Su Rai 3 Sapiens. Su Rete 4 Trespass. Su Canale 5 Tu si que vales. Su Italia 1 L’era glaciale. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv sabato 27 settembre 2025? Di seguito tutti i dati che verranno diffusi a partire dalle ore 10. Ascolti tv sabato 27 settembre 2025, prima serata I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera. In aggiornamento. 🔗 Leggi su Tpi.it

ascolti tv sabato 27 settembre ballando con le stelle tu si que vales sapiens

© Tpi.it - Ascolti tv sabato 27 settembre: Ballando con le stelle, Tu si que vales, Sapiens

In questa notizia si parla di: ascolti - sabato

Ascolti tv sabato 5 luglio: Dalla strada al palco, Windstorm 3, Stranizza d’amuri

Ascolti tv sabato 5 luglio: chi ha vinto tra Dalla strada al palco e Real Madrid – Borussia Dortmund

Ascolti tv: Dalla Strada al Palco, Real Madrid-Borussia Dortmund | Dati Auditel, sabato 5 luglio 2025

ascolti tv sabato 27Ascolti tv sabato 27 settembre: Ballando con le stelle, Tu si que vales, Sapiens - ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, sabato 27 settembre2025? Secondo tpi.it

Ascolti tv ieri 27 settembre 2025: dati Auditel e share tv - Ascolti tv ieri 27 settembre 2025: i dati sugli ascolti della prima serata di sabato 27 settembre 2025. Lo riporta mam-e.it

Cerca Video su questo argomento: Ascolti Tv Sabato 27