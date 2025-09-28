Ascolti tv del 27 settembre Ballando con le Stelle contro Tu Sì Que Vales | resa dei conti Rai 1 – Canale 5

Un sabato sera di grandi e attesi ritorni quello del 27 settembre 2025. In prima serata tornano appuntamenti imperdibili e la sfida quotidiana tra Rai 1 e Canale 5 (fino ad ora portata avanti rispettivamente da Affari Tuoi di Stefano De Martino e da La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti) smette di essere “tutta al maschile”, tingendosi dei colori di altre professioniste della televisione italiana. Su Rai 1 infatti torna Ballando con le Stelle, capitanato da Milly Carlucci. Un’edizione che promette scintille, vista soprattutto la partecipazione di Barbara D’Urso nel cast. Su Canale 5 invece torna il talento e le risate di Tu Sì Que Vales, con Maria De Filippi, Sabrina Ferilli, Paolo Bonolis, Luciana Littizzetto e Rudy Zerbi. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Ascolti tv del 27 settembre, Ballando con le Stelle contro Tu Sì Que Vales: resa dei conti Rai 1 – Canale 5

In questa notizia si parla di: ascolti - settembre

