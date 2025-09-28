Ascolti TV debutti a confronto | Tu Sì Que Vales 28.5% Ballando Con Le Stelle 23%

Èavvenuta ieri sera la prima “sfida”, in termini di ascolti televisivi, del sabato sera autunnale della televisione italiana. Le nuove stagioni di “ Tu Sì Que Vales ” e “ Ballando con le Stelle ” hanno, infatti, debuttato rispettivamente nel prime time di Canale5 e Rai1. “ Tu Sì Que Vales “, con la new entry Paolo Bonolis tra i giudici, ha raggiunto il 28.5% di share. “ Ballando con le Stelle “, con Barbara d’Urso come punta del cast di questa stagione (esibitasi dopo la mezzanotte), ha ottenuto il 23%. Ecco, nel dettaglio, gli ascolti della prima serata di ieri, sabato 27 settembre. Ascolti TV della prima serata di sabato 27 settembre. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Ascolti TV, debutti a confronto: “Tu Sì Que Vales” (28.5%), “Ballando Con Le Stelle” (23%)

In questa notizia si parla di: ascolti - debutti

Ascolti TV | Debutti 2025/2026 confrontati con quelli della scorsa stagione

Pop Music. L’album “The Art of Loving” di Olivia Dean accumula 16.04 milioni di ascolti su Spotify a livello globale durante la giornata di debutto. - facebook.com Vai su Facebook

RealPolitik, debutto deludente su Rete 4: ascolti e prospettive #RealPolitik https://blogsocialtv.com/realpolitik-debutto-deludente-su-rete-4-ascolti-e-prospettive/… via @BlogSocialTv1 Vai su X

Ascolti tv Rai, programmi in crisi e cancellati: allarme rosso per De Martino e Balivo - Continuano ad arrancare gli show di Viale Mazzini, mentre La Ruota della Fortuna e Uomini e Donne prendono il largo. Segnala libero.it

Ascolti tv 10 settembre: chi vince tra Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna nell’access in tv - La sfida degli ascolti tv, ormai, si concentra sui programmi l’access prime time e che, d’altro canto, sono tra i più seguiti dai telespettatori. Scrive fanpage.it