Ascolti tv De Filippi supera Ballando con le stelle Tutti i dati

Gli ascolti e i dati Auditel del sabato televisivo vedono, in prime time su Rai1, il debutto della nuova stagione di Ballando con le Stelle, condotto da Milly Carlucci, calamitare una media di 2.994.000 individui all'ascolto pari al 23.0% di share Su Canale5 l'esordio della nuova edizione di Tú sí que vales con Maria De Filippi, Gerry Scotti, Paolo Bonolis, Sabrina Ferilli, Rudy Zerbi, Luciana Littizzetto, Martin Castrogiovanni, Alessio Sakara, Giulia Stabile e Giovanni Iovino hanno totalizzato il 28.5% pari a una media di 4.024.000 affezionati. In sovrapposizione, il talent danzerino di Rai1 sigla 3.

