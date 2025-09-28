Ascolti TV 27 settembre 2025 | sonora sconfitta per Ballando Tu sì que vales vola oltre il 28% di share

Il weekend televisivo è ripartito con lo scontro più seguito e discusso della stagione: Milly Carlucci e Maria De Filippi hanno riportato in scena i loro show di punta. Chi avrà vinto questa prima sfida? Il 27 settembre è andato in scena il primo vero duello del sabato sera tra due colonne della televisione italiana: da una parte Milly Carlucci con il suo storico Ballando con le stelle su Rai 1, dall'altra Maria De Filippi con il collaudato Tu sì que vales su Canale 5. Una sfida che segna l'inizio della nuova stagione televisiva e che, come ogni anno, accende la curiosità del pubblico e degli addetti ai lavori: chi sarà riuscito a conquistare la serata inaugurale? La tradizione e l'eleganza delle danze o l'intrattenimento spettacolare fatto di talenti e colpi di scena? Chi ha . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

