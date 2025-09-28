Ascanio Pacelli in lacrime per la madre a Verissimo | cosa succede

News TV. La nuova puntata di Verissimo, condotta da Silvia Toffanin, si è aperta con un ospite molto atteso: Ascanio Pacelli. L’ex concorrente del Grande Fratello e oggi opinionista della nuova edizione del reality ha raccontato aspetti intimi della sua vita, lasciandosi andare a momenti di grande emozione. Durante la chiacchierata, la conduttrice ha toccato il tema della sua famiglia, chiedendo di parlare dei suoi genitori, un punto fermo nella sua esistenza. Le parole di Ascanio si sono subito trasformate in un ricordo intenso e commosso. Leggi anche: “Successe a letto, nessuno se ne accorse”, GF: il segreto svelato solo ora. 🔗 Leggi su Tvzap.it

ascanio pacelli in lacrime per la madre a verissimo cosa succede

© Tvzap.it - Ascanio Pacelli in lacrime per la madre a Verissimo: cosa succede

