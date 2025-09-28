Artisti e personaggi pubblici trombettieri suonano la carica ma non sanno fare la guerra | Claudio Baglioni a Lampedusa con Grand Tour La Vita è Adesso

Ieri sera, sabato 27 settembre, Claudio Baglioni è tornato ad esibirsi nella “sua” Lampedusa con l’anteprima nazionale allo Stadio Comunale. L’artista ha presentato il Grand Tour La Vita è Adesso. È qui che nel 1998, durante un tour negli stadi, è nata la passione per il luogo e per dieci anni ha dato vita all’avventura di O’Scià. Era una rassegna musicale e sociale ideata e organizzata da Baglioni a Lampedusa dal 2003 al 2012, per sensibilizzare l’opinione pubblica sul fenomeno dell’immigrazione. Nel 2026, da fine giugno fino a metà settembre il tour si svilupperà in 40 concerti, numero simbolico che celebra il 40esimo anniversario del disco più venduto nella storia della musica italiana, “La Vita è Adesso”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Artisti e personaggi pubblici trombettieri, suonano la carica ma non sanno fare la guerra”: Claudio Baglioni a Lampedusa con Grand Tour La Vita è Adesso

