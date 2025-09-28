Arte Maria Rita Vita ai vertici della Marguttiana
L’artista massese Maria Rita Vita, prima presidente donna nella storia della ’ Marguttiana Arte ’, resta ai vertici dell’associazione con la carica di direttore artistico sia per Forte dei Marmi che per Dubai. La nuova governance della ’Marguttiana’, eletta dall’assemblea straordinaria che si è tenuta nei giorni scorsi alla Fondazione Villa Bertelli, formata dallo sceicco Shaikh Ali Abdalla Rashid Nasir Almualla (presidente onorario) e Aurela Cuku (presidente), ha espressamente voluto l’artista massese per questa importante carica internazionale. Vita era diventata presidente succedendo al compianto architetto Edmondo Nardini, dopo averlo affiancato come vice presidente. 🔗 Leggi su Lanazione.it
