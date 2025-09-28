Arrivederci alla festa patronale

Ilgiorno.it | 28 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Quattro giorni per salutare l’estate e accogliere l’autunno. Iniziata venerdì, proseguirà fino a domani la tradizionale Festa Patronale di San Bernardo. Organizzata da Comune e Pro loco e dalla Fondazione Abbatia Sancte Marie de Morimundo, la manifestazione ha visto ieri sera in Corte dei Circestensi la quarta edizione della “Cena dei Lecatund“. Curata dai ristoratori del borgo antico, l’iniziativa è stata animata dalla musica dal vivo di Libera Interpretazione, tribute band di De André e Pfm; dalla proiezione di foto “Morimondo, c’era una volta“; dalla lotteria e da uno spettacolo comico. La festa entra nel vivo oggi, giornata ricca di iniziative. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

arrivederci alla festa patronale

© Ilgiorno.it - Arrivederci alla festa patronale

In questa notizia si parla di: arrivederci - festa

La 62esima Festa del Mare “Arrivederci a Scauri”

Dalle tribute band alla cena in bianco, una festa per dare l'arrivederci all'estate

Festa del Borgo, Arrivederci Edoné, carbonara, musica e luna park: il week-end in città

arrivederci festa patronaleArrivederci alla festa patronale - Iniziata venerdì, proseguirà fino a domani la tradizionale Festa Patronale di ... Segnala msn.com

arrivederci festa patronaleSan Vitaliano saluta il Patrono tra fede, musica e comunità - “Settembre col Santo Patrono” chiude con la processione, lo Street Food e lo spettacolo di Tony Guido e Antonio Manganiello ... Lo riporta sciscianonotizie.it

Cerca Video su questo argomento: Arrivederci Festa Patronale