Quattro giorni per salutare l'estate e accogliere l'autunno. Iniziata venerdì, proseguirà fino a domani la tradizionale Festa Patronale di San Bernardo. Organizzata da Comune e Pro loco e dalla Fondazione Abbatia Sancte Marie de Morimundo, la manifestazione ha visto ieri sera in Corte dei Circestensi la quarta edizione della "Cena dei Lecatund". Curata dai ristoratori del borgo antico, l'iniziativa è stata animata dalla musica dal vivo di Libera Interpretazione, tribute band di De André e Pfm; dalla proiezione di foto "Morimondo, c'era una volta"; dalla lotteria e da uno spettacolo comico. La festa entra nel vivo oggi, giornata ricca di iniziative.

© Ilgiorno.it - Arrivederci alla festa patronale