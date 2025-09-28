Arrivano di notte e distruggono tutto | Cisgiordania il racconto delle violenze di soldati e coloni israeliani E il piano politico che c’è dietro
“Entrano di notte, arrivano con i blindati”, racconta al Fatto Quotidiano il palestinese Ali, 36 anni e padre di tre figli. Abita nel campo di Aida a Betlemme, in Cisgiordania. La notte di mercoledì scorso Ali e la sua famiglia sono stati svegliati da diversi soldati che hanno sfondato la porta e sono entrati in casa. “Ci hanno messo seduti e hanno picchiato mio figlio maggiore, di 14 anni, di fronte a me e sua madre e ci dicevano o ve ne andate o morite”, racconta Ali. Dopo qualche ora di terrore i militari sono andati via lasciandosi dietro la distruzione totale: buchi nei muri, condizionatori divelti e tutta la casa a soqquadro. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
