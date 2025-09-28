Arrestato per maltrattamenti esce e lo stesso giorno incendia casa della ex | 6 intossicati e palazzo evacuato

È accaduto a Torino dove l'uomo ha dato fuoco all'appartamento lo stesso giorno in cui è stato scarcerato. Il gesto poteva trasformarsi in tragedia perché le fiamme in poco tempo hanno avvolto tutta la casa, distruggendola, e sprigionando inoltre un intenso fumo nero che ha interessato tutto lo stabile, intossicando diverse persone. 🔗 Leggi su Fanpage.it

