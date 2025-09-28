Arrestato a Biancavilla un giovane marocchino per rientro illegale in Italia
Controlli della Polizia di Stato a Biancavilla. Un 23enne di nazionalità marocchina è stato arrestato dalla Polizia di Stato per aver violato un provvedimento di espulsione emesso nei suoi confronti. L'uomo è stato fermato dai poliziotti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Adrano durante un servizio mirato a prevenire reati e contrastare forme di illegalità diffusa nel comune di Biancavilla. Il fermo e i controlli. Il giovane è stato intercettato mentre passeggiava in compagnia di due connazionali in una delle vie centrali del paese. La posizione dei tre è stata inizialmente poco chiara, e per questo sono stati condotti ulteriori accertamenti negli uffici del Commissariato di via Della Regione, ad Adrano.
In questa notizia si parla di: arrestato - biancavilla
