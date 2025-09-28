Arrestati i ladri del borseggio nella metropolitana a Roma | manette per quattordici persone
Si mescolavano tra i passeggeri nelle ore di punta, approfittando della confusione, del caos e della calca tipica delle fermate centrali per colpire le loro vittime. Sono 14 i «professionisti del borseggio» arrestati dalle volanti del sottosuolo della polizia tra le linee A e B della metropolitana di Roma, sorpresi in flagranza o nell’immediatezza dei fatti mentre mettevano a segno i loro colpi.. 🔗 Leggi su Feedpress.me
