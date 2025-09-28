arrestati 14 borseggiatori sulle metro di roma

ABBONATI A DAYITALIANEWS Colti in flagrante tra le linee A e B. 14 borseggiatori professionisti sono stati arrestati dalla Polizia di Stato mentre agivano sulle linee A e B della metropolitana di Roma. Gli arresti sono avvenuti in flagranza di reato o nell’immediatezza dei fatti, con i ladri sorpresi durante il tentativo di sottrarre portafogli e altri oggetti di valore. Gli arrestati approfittavano della confusione e della calca delle ore di punta, mescolandosi tra i passeggeri nelle fermate centrali per colpire le loro vittime senza destare sospetti. Tecnica consolidata e ruoli definiti. I malviventi seguivano uno schema operativo ben organizzato: agivano in coppia o in piccoli gruppi, con ruoli specifici. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

