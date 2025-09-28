arrampicata sportiva sorato anraku vince il boulder ai mondiali italiani eliminati in qualifica

Sorato Anraku ha rispettato il pronostico della vigilia e ha dominato la finale del boulder nella giornata conclusiva dei Mondiali 2025 di arrampicata sportiva. Il giovane fuoriclasse giapponese ha risolto con disinvoltura i quattro problemi che gli sono stati sottoposti sulla parete di Seoul (Corea del Sud), imponendosi con il punteggio di 99.2 e mettendo così le mani sul titolo iridato nella disciplina tecnica per eccellenza. Il 18enne ha rialzato la testa dopo la delusione per il decimo posto nel lead, mostrando una superiorità schiacciante in una disciplina che assegnerà medaglie alle Olimpiadi di Los Angeles 2028 e in cui aveva vinto tre gare di Coppa del Mondo nel corso di questa annata agonistica. 🔗 Leggi su Oasport.it

