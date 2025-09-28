Armi a Israele portuali fermano nave

1.32 I portuali di Genova organizzati con il Calp e l'Usb hanno impedito - informa una nota - il carico della nave Zim New Zealand "di materiale bellico diretto a Israele, occupando il Terminal Spinelli e proclamando uno sciopero immediato. Attorno alle 22, "si è avuta conferma che la nave stava abbandonando il porto senza aver caricato i container". "A Genova non c'è spazio per i traffici di armi, non c'è spazio per le complicità con il governo genocida di Israele. Con la Palestina nel cuore", conclude la nota. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it