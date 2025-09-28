Armi a Israele portuali fermano nave

Servizitelevideo.rai.it | 28 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

1.32 I portuali di Genova organizzati con il Calp e l'Usb hanno impedito - informa una nota - il carico della nave Zim New Zealand "di materiale bellico diretto a Israele, occupando il Terminal Spinelli e proclamando uno sciopero immediato. Attorno alle 22, "si è avuta conferma che la nave stava abbandonando il porto senza aver caricato i container". "A Genova non c'è spazio per i traffici di armi, non c'è spazio per le complicità con il governo genocida di Israele. Con la Palestina nel cuore", conclude la nota. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: armi - israele

Container con esplosivi per Israele bloccati: “Stop armi in transito”. Il sindaco di Ravenna: è un dovere

Tribunale belga ferma l'invio di armi verso Israele

Accordo tra Israele e la Siria per il cessate il fuoco: “Invitiamo drusi, beduini e sunniti a deporre le armi”

Francesca Albanese in città: “Le armi fermate da Ravenna hanno comunque raggiunto Israele” - La relatrice speciale delle Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati ha incontrato il Comitato Autonomo Portuale e alcuni manifestanti al terminal dell’autostazio ... ravennawebtv.it scrive

armi israele portuali fermanoCosa si sa del carico di armi destinato a Israele, ma bloccato al porto di Ravenna - La decisione del porto di Ravenna segue settimane di proteste contro il transito di armi; ma il governo italiano adotta una posizione ambigua su Israele ... Si legge su wired.it

Cerca Video su questo argomento: Armi Israele Portuali Fermano