Arizonainondazioni | almeno 4 vittime

Almeno 4 vittime a causa delle violente piogge che hanno colpito l'Arizona, provocando gravi inondazioni e costringendo decine di residenti a rifugiarsi sui tetti delle abitazioni. Secondo le autorità, due corpi sono stati trovati in un veicolo sommerso, mentre altre due vittime sono state recuperate in zone diverse, travolte dall'acqua. Restano dispersi alcuni residenti e i soccorritori sono ancora al lavoro nelle aree più colpite. Il bilancio, avvertono le autorità, potrebbe aggravarsi con il passare delle ore.