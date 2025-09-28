Arezzo tra le province meno sportive d' Italia L' analisi della classifica

Qualche timido segnale di crescita, ma la posizione rimane nella seconda metà di classifica fra le province italiane. Rispetto al 2024, Arezzo sale di due posizioni e si colloca al 65° posto livello nazionale con un punteggio di 306 punti nell'indice di sportività 2025, che le vale la terzultima. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

