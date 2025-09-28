Arezzo celebra i giovani talenti nella Working Equitation!
l’Arezzo Equestrian Centre ha ospitato le WAWE World Championship 2026 Qualifier e le Finali Nazionali di Monta Classica e Working Equitation. Tra i protagonisti azzurri, spicca l’aretina Sofia Cosi, oro nella categoria Amateur U.18, confermando il suo straordinario talento. Grande successo anche per Mariasole Mombeck, Campionessa U.18 per il secondo anno consecutivo, e per gli Under 21 come Federico Mangani e Edoardo Belli, che hanno portato l’Italia sul podio. Sul fronte internazionale, dominio spagnolo con Juan José Verdugo Camacho, ma i nostri giovani dimostrano che il futuro dell’equitazione italiana è brillante! Foto: Marco Proli L'articolo proviene da Arezzo News - L'Ortica. 🔗 Leggi su Lortica.it
In questa notizia si parla di: arezzo - celebra
Sansepolcro celebra i 108 anni di Vittoria Donati Sarti, la donna più longeva della provincia di Arezzo
VIDEO | Arezzo celebra la Liberazione 81 anni dopo
Arezzo celebra San Donato: mercoledì 6 agosto l’Offerta del Cero e il gran finale con i fuochi d’artificio
, Il 27 settembre si celebra la Giornata Mondiale del turismo. Nel 2025 la provincia di Arezzo conferma un trend positivo nel settore turistico. Secondo i dati provvisori I - facebook.com Vai su Facebook
L’artigianato chiama i giovani talenti. Nasce il progetto "Costruttori di Futuro" - AREZZO Grande partecipazione per l’incontro che si è svolto nella sede di Confartigianato Imprese Arezzo tra presidenti di categoria, ... Si legge su msn.com
L’Arezzo delle giovani scommesse. I tre talenti sulle orme dei grandi - di Andrea Lorentini AREZZO In un mercato ambizioso come quello portato avanti dall’Arezzo in questa estate, ci sono tre volti nuovi che magari non hanno catturato fino in fondo l’attenzione mediatica, ... Lo riporta lanazione.it