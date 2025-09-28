Arezzo celebra i giovani talenti nella Working Equitation!

l’Arezzo Equestrian Centre ha ospitato le WAWE World Championship 2026 Qualifier e le Finali Nazionali di Monta Classica e Working Equitation. Tra i protagonisti azzurri, spicca l’aretina Sofia Cosi, oro nella categoria Amateur U.18, confermando il suo straordinario talento. Grande successo anche per Mariasole Mombeck, Campionessa U.18 per il secondo anno consecutivo, e per gli Under 21 come Federico Mangani e Edoardo Belli, che hanno portato l’Italia sul podio. Sul fronte internazionale, dominio spagnolo con Juan José Verdugo Camacho, ma i nostri giovani dimostrano che il futuro dell’equitazione italiana è brillante! Foto: Marco Proli L'articolo proviene da Arezzo News - L'Ortica. 🔗 Leggi su Lortica.it

