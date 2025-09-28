Arbitro Inter Slavia Praga | designato il fischietto per il match di Champions League

Arbitro Inter Slavia Praga: designato il fischietto per il match valevole per il 2° turno della League Phase di Champions League. Dopo Michael Oliver, che aveva diretto la vittoria dell’Inter ad Amsterdam contro l’Ajax nella prima giornata della League Phase, sarà ancora un fischietto inglese a guidare i nerazzurri in Europa. L’UEFA ha infatti designato Chris Kavanagh per il match tra Inter e Slavia Praga, valido per la seconda giornata della Champions League 202526. La partita è in programma martedì sera a San Siro, con calcio d’inizio fissato per le ore 21. La squadra arbitrale designata dall’UEFA. 🔗 Leggi su Internews24.com

