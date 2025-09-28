apre nel cuore di roma il primo flagship store kfc in italia

AGI - Kentucky Fried Chicken, la società del pollo fritto nel mondo, ha inaugurato a Roma il suo primo flagship store italiano. Nel mondo ci sono solo altri 3 flagship store del brand, che ha scelto l’Italia per il ristorante d’eccellenza più grande e più iconico in Europa a cominciare dalla posizione, nel cuore della Città Eterna. La location, in via del Tritone angolo via della Stamperia, è a pochi passi dalla Fontana di Trevi appena restaurata. Altrettanto unica è l’estetica del locale, che occupa due piani da 870 metri quadri in un palazzo d’epoca dall’alto valore artistico, ed è stato progettato seguendo un layout unico ispirato alla tradizione della città, secondo i più moderni standard di sostenibilità e le ultime innovazioni a livello tecnologico, per offrire una customer experience superiore in ogni ambito, a cominciare dall’esclusività del servizio al tavolo. 🔗 Leggi su Agi.it

