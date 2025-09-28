Apre il gas con l' intento di farla finita | 28enne salvato dai carabinieri
Nella notte i carabinieri dell’aliquota radiomobile della Compagnia di Maddaloni sono intervenuti, su segnalazione giunta al 112, per soccorrere un giovane che aveva manifestato intenti suicidari.Raggiunta rapidamente l’abitazione segnalata, i militari hanno trovato un 28enne riverso sul divano. 🔗 Leggi su Casertanews.it
In questa notizia si parla di: apre - intento
Comunque vada a finire, questa storia della Global Sumud Flotilla apre il cuore. Emotivamente e politicamente: a volte i due avverbi coincidono. Per la nobiltà dell’intento (portare cibo a Gaza), per la composizione multinazionale e multireligiosa (e per fortuna: - facebook.com Vai su Facebook
L'iniziativa #MITcontemporaneo nasce con il duplice intento di promuovere l'#arte contemporanea italiana e di aprire al pubblico il @mitgov_it. Prenota la tua visita con l'accoglienza dei #volontari di #ApertiPerVoi: https://bit.ly/4m8CcXS - X Vai su X