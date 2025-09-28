Apre il gas con l' intento di farla finita | 28enne salvato dai carabinieri

Casertanews.it | 28 set 2025

Nella notte i carabinieri dell’aliquota radiomobile della Compagnia di Maddaloni sono intervenuti, su segnalazione giunta al 112, per soccorrere un giovane che aveva manifestato intenti suicidari.Raggiunta rapidamente l’abitazione segnalata, i militari hanno trovato un 28enne riverso sul divano. 🔗 Leggi su Casertanews.it

