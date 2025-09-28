Appiano Gentile Inter | dopo la vittoria 2-0 contro il Cagliari si prepara la sfida di Champions contro lo Slavia Praga

Internews24.com | 28 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le ultime notizie di formazione Inter in vista del prossimo impegno, infortunati e tempi di recupero, diffidati e news da Appiano Gentile. Tutti gli aggiornamenti in casa  Inter  su  infortunati  e tempi di recupero,  probabili formazioni  in vista dei prossimi impegni,  diffidati  e novità da Appiano Gentile. Dopo il successo all’Unipol Domus contro il Cagliari, la squadra di Chivu torna ad allenarsi in vista del match di Champions contro lo Slavia Praga. Indice dei Contenuti. Infortunati Inter: la situazione dall’infermeria nerazzurra. Probabile formazione Inter. Squalificati Inter: chi salta il prossimo match. 🔗 Leggi su Internews24.com

appiano gentile inter dopo la vittoria 2 0 contro il cagliari si prepara la sfida di champions contro lo slavia praga

© Internews24.com - Appiano Gentile Inter: dopo la vittoria 2-0 contro il Cagliari, si prepara la sfida di Champions contro lo Slavia Praga

In questa notizia si parla di: appiano - gentile

Appiano Gentile Inter: la data per la ripresa degli allenamenti

Inter, si lavora per la nuova stagione! Tutti ad Appiano Gentile

Appiano Gentile Inter: la data per la ripresa degli allenamenti

appiano gentile inter dopoInter, scatta il patto: è successo ad Appiano Gentile - Inter, scatta l’ora della verità: Chivu e la squadra chiamati all’accelerata, inizia il patto di Appiano Gentile. spaziointer.it scrive

appiano gentile inter dopoGazzetta: “Ad Appiano sensazione chiara su questa Inter” - Grazie alle due vittorie di fila ritrovate tra Champions League e campionato, si è finalmente rialzato il morale dell’ Inter ad Appiano Gentile. Come scrive passioneinter.com

Cerca Video su questo argomento: Appiano Gentile Inter Dopo