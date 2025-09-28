Appello per gli Husky dell'allevamento di Ponzano Romano | Gravissima situazione di maltrattamento

Il 25 settembre 2025 a Ponzano Romano si è tenuto un presidio per denunciare i "maltrattamenti e la gravissima situazione" di oltre 200 husky nell’allevamenti. Attivisti e cittadini hanno chiesto interventi urgenti, mentre è stata presentata un’interrogazione al Ministero della Salute sui rischi per gli animali e la salute pubblica. 🔗 Leggi su Fanpage.it

APPELLO ESTERNO DI SIBERIAN HUSKY STA MORENDO SENZA CURE SENZA FARMACI DENTRO IL SACCHETTO LA CUCCIOLA BUTTATA NEI CASSONETTI DELLA SPAZZATURA Trovata dai netturbini durante la puliz - facebook.com Vai su Facebook

Appello per gli Husky dell’allevamento di Ponzano Romano: “Gravissima situazione di maltrattamento” - Il 25 settembre 2025 a Ponzano Romano si è tenuto un presidio per denunciare i "maltrattamenti e la gravissima situazione" di oltre 200 husky ... fanpage.it scrive

La storia degli husky di Ponzano Romano, sequestrati in un allevamento abusivo nel 2021 e mai salvati: “Dimenticati per anni” - Nel 2021 la struttura era stata sequestrata e fino al 2024 è stata oggetto di un braccio di ferro giudiziario. Scrive fanpage.it