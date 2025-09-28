Anticipazioni ventunesima puntata de la notte nel cuore del 2 ottobre 2025
anticipazioni e dettagli sulla prossima puntata di “la notte nel cuore”. La serie televisiva “La Notte nel Cuore” si prepara a offrire un episodio ricco di colpi di scena e momenti intensi, in onda su Canale 5 in prima serata giovedì 2 ottobre 2025. Tra tensioni familiari, incidenti e rivelazioni mediche, la puntata promette di catturare l’attenzione degli spettatori con trame avvincenti e personaggi complessi. l’incidente di samet sansalan e le sue conseguenze. il fatto accaduto. Durante una discussione con Sumru, Samet Sansalan decide di inseguirla in auto. La situazione sfugge di mano e si conclude con un grave incidente che mette a rischio la sua vita. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
La Notte nel Cuore, anticipazioni ventunesima puntata di giovedì 2 ottobre 2025
