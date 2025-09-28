Anna Resmini Marina Bassani Cecilia Geminatti Claudia Marzocchi Chiara Zoppei e Martina Zena hanno tutte meno di 40 anni e hanno scelto la ceramica per esprimere la propria creatività facendone un lavoro Ora visibile in una mostra curata dal FAI
F antasiose appassionate, pronte a mettersi in gioco. Sono sei artigiane selezionate dal Fai per la mostra mercato “Ceramica” a Villa Della Porta Bozzolo. Attività artigiana che vive un momento di grande vitalità. Un corso di ceramica per combattere lo stress e aprirsi alla creatività X Leggi anche › Mestieri d’eccellenza. Come diventare artigiani (e trovare lavoro nel lusso Made in Italy) Anna Resmini: «Un allenamento creativo». Anna Resmini, 38 anni, Milano. Ha incontrato la ceramica una decina d’anni fa, in un momento in cui lavorava intensamente come illustratrice per la carta stampata. «Avevo bisogno di un tempo creativo più lento, dove potermi perdere e ritrovare. 🔗 Leggi su Iodonna.it
Nuovo parcheggio per la scuola Anna Frank e sistemazione di stradello Bassani: al via lavori per 350mila euro - Partiranno nei prossimi giorni i lavori di riqualificazione delle aree viabilistiche esterne all’Anna Frank ed alla nuova scuola dell’infanzia Sergio Neri, parte dell’istituto comprensivo Ferrari. Come scrive gazzettadiparma.it