Il manga Berserk, opera di Kentaro Miura, rappresenta uno dei capolavori più influenti e riconosciuti nel panorama del dark fantasy. La sua narrazione intensa, i personaggi complessi e l’estetica oscura hanno lasciato un’impronta indelebile in molte opere dell’animazione e del fumetto. Diversi autori e creatori di serie anime hanno dichiarato di aver tratto ispirazione da questa saga epica, integrandone elementi nelle proprie produzioni o omaggiando direttamente alcuni aspetti distintivi della storia. serie anime influenzate da Berserk. Numerose serie anime moderne mostrano evidenti tracce di Berserk attraverso temi, personaggi o atmosfere che richiamano la saga di Guts. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - Anime migliori ispirati a berserk