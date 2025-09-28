Animalier mania | ecco perché il leopardato è il nuovo beige

Chi l’avrebbe detto? Quello che una volta era sinonimo di Nanny Fine e serate trash su MTV è ufficialmente tornato e ora è. un neutro. Già, l’animal print è il nuovo basic: lo vediamo ovunque, dalle passerelle di Saint Laurent ai Instagram delle it-girl. Non più solo “look da discoteca”, ma pezzi portabilissimi che funzionano dal lavoro all’aperitivo. Il segreto? Le palette naturali. Maculato, zebra, pitonato: in fondo sono marroni, neri, bianchi. Quindi sì, puoi abbinarli a tutto come se fossero jeans o un blazer grigio. E in più hanno quell’energia extra che trasforma subito anche il più noioso dei look. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

