Ángela la spiegazione del finale della miniserie Netflix

Basata sulla serie britannica Angela Black, creata e scritta da Harry e Jack Williams, Ángela è una serie spagnola di Antena 3 e Atresplayer arrivata su Netflix. Il thriller diretto da Norberto López Amado racconta la storia di un’architetta che ha abbandonato la sua carriera per formare una famiglia apparentemente perfetta con Gonzalo (Daniel Grao), con cui ha due figlie. Ma dietro quella facciata, Ángela (Verónica Sánchez) nasconde un inferno di maltrattamenti. Riuscirà a liberarsi del suo aggressore? Perderà le sue figlie nel processo? Nonostante le umiliazioni e i maltrattamenti subiti dal marito, Ángela Rekarte Tomasena si rifiuta di accettare di essere vittima di violenza e giustifica Gonzalo Lara Ormazabal con lo stress a cui è sottoposto per i suoi affari e la denuncia anonima contro di lui per violenza domestica. 🔗 Leggi su Cinefilos.it