ANDROID MAME4droid 20250.281 1.28 | È uscito l’aggiornamento con il nuovo core MAME 0.281

Buone notizie per tutti gli appassionati di retrogaming su Android! David Valdeita (Seleuco) ha rilasciato la versione MAME4droid 2025(0.281) 1.28, un aggiornamento significativo che porta con sé il nuovissimo core MAME 0.281 e una serie di miglioramenti di stabilità e performance. Se il tuo sogno è avere una sala giochi in tasca, questo emulatore è ciò che fa per te. per scoprire tutte le novità. Cosa c’è di nuovo in MAME4droid 2025(0.281) 1.28?. Questo aggiornamento non è una semplice manutenzione routine, ma un vero e proprio salto in avanti. Ecco i punti salienti: Nuovo Core MAME 0.281: Il cuore dell’emulatore è stato aggiornato all’ultima versione di MAME. 🔗 Leggi su Gamesandconsoles.net

