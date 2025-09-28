Andrew Garfield conferma la sua assenza nel sequel di “The Social Network”. In attesa di scoprire gli sviluppi del progetto cinematografico “The Social Reckoning”, il protagonista originale, Andrew Garfield, ha chiarito ufficialmente la propria posizione riguardo a un possibile ritorno. Dopo oltre dieci anni dalla prima pellicola, incentrata sulla nascita di Facebook e sul suo impatto sociale, si delineano i primi dettagli sulla produzione del nuovo film. Il contesto della nuova produzione. Il sequel, in fase di sviluppo presso Sony Pictures, vede alla regia e alla sceneggiatura Aaron Sorkin, autore del primo capitolo. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - Andrew garfield smentisce voci sul suo ritorno in un sequel di the social network