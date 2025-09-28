Andrea Vianello | Non tornerò a condurre La Rai è stata un pezzo di vita ma non c'era più prospettiva

Il giornalista si racconta a Fanpage.it a pochi mesi dall'uscita dalla Rai: “Per il rispetto di ciò che sono stato ritengo sia corretto lasciare spazio ad altri. Mi guardo attorno". Il racconto degli anni da direttore di Rai3: "L'addio di Floris fu un trauma". Nel 2019 l'ictus che lo colpì: "Ero andato in onda fino a sera tardi. La rapidità di intervento fu fondamentale". 🔗 Leggi su Fanpage.it

