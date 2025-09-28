Andrea Gentili ricerche senza sosta a Calcata | droni e telecamere termiche in azione tutta la notte | FOTO

Proseguono senza sosta le ricerche di Andrea Gentili, l'83enne scomparso da Calcata venerdì 26 settembre. Nelle prime ore di oggi, domenica 28 settembre, le squadre di soccorso hanno ripreso le operazioni via terra, mentre durante la notte i vigili del fuoco hanno continuato a pattugliare l'area. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

