andar per mostre tra scatti e dipinti

Tempo ormai quasi finito per le domeniche al mare. Con l'inizio dell'autunno il giorno festivo della settimana può essere dedicato alla cultura, approfittando magari delle mostre in corso ad Ancona. Martedì si conclude alla Mole Vanvitelliana la personale di Giorgio Cutini 'Canto delle Stagioni', una grande antologica dedicata a uno dei protagonisti più significativi della fotografia italiana. Curata da Gabriele Perretta, l'esposizione presenta oltre 200 scatti, molti dei quali inediti, che ripercorrono alcuni momenti essenziali della carriera del fotografo perugino. L'esposizione si snoda seguendo una suddivisione tematica, focalizzata sulle serie e su quelle immagini che hanno costruito la cifra stilistica più caratteristica di Cutini, che da sempre evita i luoghi comuni e mette in discussione i presupposti visivi dell'istantaneo contemporaneo.

