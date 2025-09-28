Ancora un suicidio al carcere di Pavia Detenuto di 21 anni si toglie la vita | è il 14esimo in quattro anni
Pavia, 28 settembre 2025 – Dal 2021 a oggi, nel carcere di Torre del Gallo a Pavia si sono tolti la vita quattordici detenuti. L’ultimo oggi. Un detenuto di 21 anni, di origine nordafricana, si è suicidato in cella. A darne notizia è oggi il quotidiano La Provincia Pavese. Il giovane era entrato in carcere da pochi giorni. Secondo quanto si è appreso, soffriva di problemi psicologici: per questo motivo la direzione lo aveva inserito in una sezione con detenuti in condizioni di fragilità. Il ragazzo avrebbe approfittato di un momento di bassa sorveglianza per strangolarsi con le lenzuola. Quando gli agenti di polizia penitenziaria si sono accorti di quanto era successo, lo hanno subito soccorso e il giovane è stato trasportato in ambulanza al Policlinico San Matteo, ma è morto poco dopo il ricovero. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
In questa notizia si parla di: suicidio - carcere
