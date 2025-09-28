Ancora maltempo Strade come fiumi Morterone isolata
L’ondata di maltempo non ha dato tregua neanche ieri. L’ennesimo nubifragio si è materializzato attorno a mezzogiorno sul Comasco, in un territorio già colpito duramente dalla pioggia dei giorni scorsi. In pochi minuti le strade si sono trasformate in fiumi nella zona di Albavilla, in particolare in via Ai Monti, e dell’Erbese, dove a causare parecchi danni è stata anche la grandinata che ha ricoperto le strade. Un muro è crollato su via Vallassina, la strada che sale verso Longone al Segrino, bloccando una carreggiata. A Brunate si è creata un’altra voragine in località Garzola. A Cantù, che già fa i conti con la chiusura della strada per Alzate, dove si è aperta una profonda voragine, ieri sono state chiuse al traffico via Mentana e corso Europa. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
In questa notizia si parla di: maltempo - strade
