Anche Di Lorenzo era in dubbio per il match contro il Milan

Forzazzurri.net | 28 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Anche problemi per il capitano azzurro in vista del match contro la squadra di Allegri. Una vera e propria emergenza nel reparto difensivo per la . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

anche di lorenzo era in dubbio per il match contro il milan

© Forzazzurri.net - Anche Di Lorenzo era in dubbio per il match contro il Milan

In questa notizia si parla di: lorenzo - dubbio

Cerca Video su questo argomento: Lorenzo Era Dubbio Match