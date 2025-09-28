Ampliamento ferrovia il caso torna in Regione L’alternativa è possibile
Torna in Regione il caso dell’ampliamento della linea ferroviaria Bologna-Castel Bolognese. A (ri)portarcelo, attraverso una nuova interrogazione alla Giunta del presidente Michele de Pascale, è Marco Mastacchi, consigliere di opposizione in quota Rete Civica, da tempo promotore delle istanze dei comitati di cittadini nati sul territorio. Breve riassunto delle puntate precedenti: dopo che a fine luglio Rete ferroviaria italiana ha presentato la relazione conclusiva sul contestato progetto, confermando l’idea della costruzione di due nuovi binari su viadotto, il coordinamento dei comitati è tornato alla carica. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Ampliamento ferrovia . Un altro ‘no’ dei comitati
"Il tempo delle decisioni calate dall'alto deve finire, e il futuro dei territori va deciso insieme alle comunità, non contro di esse".