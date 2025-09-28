Amoruso stupito | Pio Esposito? Forza personalità e qualità può diventare un punto di riferimento
Amoruso stupito da Pio Esposito, le parole dell’ex attaccante su talento e prospettive del giovane nerazzurro. Il commento. A margine del FIP Silver Mediolanum Padel Cup, in corso al Palavillage di Grugliasco, l’ex attaccante Nicola Amoruso – in passato protagonista con le maglie di Juventus, Reggina e Messina – ha analizzato la sfida di ieri tra Cagliari e Inter, soffermandosi in particolare sulla prima rete in Serie A del giovane Pio Esposito, attaccante classe 2005 cresciuto nel settore giovanile nerazzurro. SULLA PRIMA RETE – «Andiamoci piano, perché il ragazzo ha bisogno di crescere tranquillo, ma forse il calcio italiano può aver trovato l’attaccante di riferimento che in Nazionale manca da tanti anni. 🔗 Leggi su Internews24.com
In questa notizia si parla di: amoruso - stupito
Il debutto in Serie A e la Nazionale: Pio Esposito, una settimana da sogno - line” del film sul più piccolo degli Esposito è diretta e intuitiva: “Una settimana da Pio”. Scrive gazzetta.it
Marotta: "Pio Esposito è un grande talento, per diventare un campione deve crescere e restare umile" - Un risultato sicuramente di prestigio per un ragazzo di soli vent'anni che, come sottolineato dal numero uno della società nerazzurra, deve ancora maturare per confermare quanto di buono sin qui fatto ... Riporta sportmediaset.mediaset.it