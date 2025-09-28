Amoruso stupito | Pio Esposito? Forza personalità e qualità può diventare un punto di riferimento

Amoruso stupito da Pio Esposito, le parole dell’ex attaccante su talento e prospettive del giovane nerazzurro. Il commento. A margine del FIP Silver Mediolanum Padel Cup, in corso al Palavillage di Grugliasco, l’ex attaccante Nicola Amoruso – in passato protagonista con le maglie di Juventus, Reggina e Messina – ha analizzato la sfida di ieri tra Cagliari e Inter, soffermandosi in particolare sulla prima rete in Serie A del giovane Pio Esposito, attaccante classe 2005 cresciuto nel settore giovanile nerazzurro. SULLA PRIMA RETE – «Andiamoci piano, perché il ragazzo ha bisogno di crescere tranquillo, ma forse il calcio italiano può aver trovato l’attaccante di riferimento che in Nazionale manca da tanti anni. 🔗 Leggi su Internews24.com

