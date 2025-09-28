Amorim è arrivato allo United come un pirata sexy e spavaldo ora sembra uno che prova a non farsela addosso Guardian
Ruben Amorim è ormai sulla graticola. Come se poi non lo fosse sempre stato. In realtà sul lastrico (calcistico) è il Manchester United, che proprio non riesce a riprendere nemmeno uno spicchio della sua vecchia grandezza neanche per sbaglio. Quando perde lo fa malamente, sembra una squadra senza idee e sbandata. “Rovina” investimenti e quindi calciatori (l’ultimo Mbeumo, pagato fior di quattrini ndr). E nel frattempo vede andar via giocatori acquistati a tanto e rivenduti a meno che fanno fortune altrove. Il Guardian puntualizza che forse il tecnico portoghese – che a questo punto è un problema relativamente – sarebbe licenziato in qualsiasi altro posto del mondo. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
In questa notizia si parla di: amorim - arrivato
“In qualsiasi club normale, non segnato da altri recenti esoneri, Amorim ora perderebbe il lavoro. Prima lo United sembrava scarso per ragioni economiche, ora è scarso per lui” - facebook.com Vai su Facebook
Amorim ha una fortuna sfacciata, lo United vince con un rigore nel recupero (Telegraph). "Senza una vittoria contro il Burnley (arrivata con rigore di Bruno Fernandes all'ultimo minuto ndr) nessuno avrebbe potuto dire dove sarebbe finito il Manchester United" - X Vai su X
Amorim sconcertante in panchina nel tracollo dello United contro il Grimsby: due scene lo inchiodano - La sconfitta in Coppa di Lega contro il Grimsby rappresenta il punto più basso della gestione Amorim al Manchester United. Si legge su fanpage.it
Amorim a rischio, in Inghilterra spuntano i possibili sostituti: c'è anche una leggenda dello United - Il Manchester United ha ripreso da dove aveva iniziato, da una crisi tecnica e di risultati che ormai va avanti da anni. Segnala tuttomercatoweb.com