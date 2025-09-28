Amorim è arrivato allo United come un pirata sexy e spavaldo ora sembra uno che prova a non farsela addosso Guardian

Ilnapolista.it | 28 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ruben Amorim è ormai sulla graticola. Come se poi non lo fosse sempre stato. In realtà sul lastrico (calcistico) è il Manchester United, che proprio non riesce a riprendere nemmeno uno spicchio della sua vecchia grandezza neanche per sbaglio. Quando perde lo fa malamente, sembra una squadra senza idee e sbandata. “Rovina” investimenti e quindi calciatori (l’ultimo Mbeumo, pagato fior di quattrini ndr). E nel frattempo vede andar via giocatori acquistati a tanto e rivenduti a meno che fanno fortune altrove. Il Guardian puntualizza che forse il tecnico portoghese – che a questo punto è un problema relativamente – sarebbe licenziato in qualsiasi altro posto del mondo. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

amorim 232 arrivato allo united come un pirata sexy e spavaldo ora sembra uno che prova a non farsela addosso guardian

© Ilnapolista.it - Amorim è arrivato allo United come un pirata sexy e spavaldo, ora sembra uno che prova a non farsela addosso (Guardian)

In questa notizia si parla di: amorim - arrivato

Amorim sconcertante in panchina nel tracollo dello United contro il Grimsby: due scene lo inchiodano - La sconfitta in Coppa di Lega contro il Grimsby rappresenta il punto più basso della gestione Amorim al Manchester United. Si legge su fanpage.it

amorim 232 arrivato unitedAmorim a rischio, in Inghilterra spuntano i possibili sostituti: c'&#232; anche una leggenda dello United - Il Manchester United ha ripreso da dove aveva iniziato, da una crisi tecnica e di risultati che ormai va avanti da anni. Segnala tuttomercatoweb.com

Cerca Video su questo argomento: Amorim 232 Arrivato United