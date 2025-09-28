Ruben Amorim è ormai sulla graticola. Come se poi non lo fosse sempre stato. In realtà sul lastrico (calcistico) è il Manchester United, che proprio non riesce a riprendere nemmeno uno spicchio della sua vecchia grandezza neanche per sbaglio. Quando perde lo fa malamente, sembra una squadra senza idee e sbandata. “Rovina” investimenti e quindi calciatori (l’ultimo Mbeumo, pagato fior di quattrini ndr). E nel frattempo vede andar via giocatori acquistati a tanto e rivenduti a meno che fanno fortune altrove. Il Guardian puntualizza che forse il tecnico portoghese – che a questo punto è un problema relativamente – sarebbe licenziato in qualsiasi altro posto del mondo. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Amorim è arrivato allo United come un pirata sexy e spavaldo, ora sembra uno che prova a non farsela addosso (Guardian)