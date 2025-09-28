Amici 25 Riccardo riesce a far emozionare Rudy Zerbi | tutti in piedi per lui | Video Witty Tv

Nella prima puntata di Amici 25, Riccardo è riuscito a far emozionare Rudy Zerbi. Il giovane cantante si è fatto prendere dall’emozione, ma poi si è ripreso molto bene. Ha cantato ben due volte Ci vorrebbe il mare e fatto alzare tutti in piedi. Maria De Filippi si è pure sbagliata. Come mai? Ebbene prima di lui avrebbe dovuto far entrare il nuovo ospite con le maglie, perché erano finite. Entra quindi Simona Ventura .. A questo punto Maria fa ri-esibire Riccardo. Ecco il video Witty tv con la sua esibizione. 🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - Amici 25, Riccardo riesce a far emozionare Rudy Zerbi: tutti in piedi per lui | Video Witty Tv

