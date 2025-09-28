AMICI 25 PRIMA PUNTATA | MARIA DE FILIPPI INAUGURA LA 25° EDIZIONE CON TANTI OSPITI

Domenica 28 settembre alle ore 14.00 su Canale 5, Maria De Filippi dà il via alla 25° edizione del talent show Amici. Ad aprire la puntata per riconsegnare la coppa della vittoria, il ballerino e vincitore della scorsa edizione Daniele Doria. Quanti e quali allievi riusciranno a conquistare un banco nella scuola? A consegnare le maglie sei superospiti in studio: Il cantautore pultiplatino Irama, la magnetica giornalista Francesca Fagnani, l’irresistibile attrice e conduttrice tv e rado Geppi Cucciari, il frontman dei The Kolors e polistrumentista Stash, l’amara conduttrice Simona Ventura e il ballerino internazionale Giuseppe Giofrè. 🔗 Leggi su Bubinoblog

