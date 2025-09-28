Amici 25 prima puntata con ospiti e concorrenti da non perdere

Il debutto della nuova stagione di Amici si avvicina, annunciando un’edizione ricca di novità e grandi nomi nel panorama televisivo italiano. La prima puntata di Amici 25, prevista per domenica 28 settembre alle ore 14:00 su Canale 5, rappresenta un momento fondamentale per la formazione dei nuovi allievi e l’inizio delle sfide tra talenti emergenti. Questo articolo analizza le principali novità, i protagonisti coinvolti e gli ospiti che animeranno la prima serata del talent show. amici 25: focus sulle selezioni e sui professori. fase preliminare: le selezioni degli aspiranti allievi. Nel corso della prima puntata, si svolge la fase delle selezioni preliminari, cruciale per comporre il cast ufficiale dello show. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Amici 25, prima puntata con ospiti e concorrenti da non perdere

In questa notizia si parla di: amici - prima

Corsico (Milano), 24enne Alessandro Nebbiolini morto dopo essere uscito di strada e finito con l’auto nel naviglio, prima la serata con gli amici

Amici chiude prima: la decisione di Maria De Filippi

Dietro la morte di Simona Cinà in piscina «tanti punti oscuri», l’avvocato: la chat prima della festa, gli amici ancora bagnati «ma nessuno ha visto niente»

Ospiti della prima puntata di Amici in onda domani su Canale 5 alle 14.00 circa - Irama - Giuseppe Giofré - Stash dei The Kolors - Geppi Cucciari - Simona Ventura - Francesca Fagnani - facebook.com Vai su Facebook

Amici 25, la prima puntata: gli ospiti, da Francesca Fagnani a Geppi Cucciari, e tutti i concorrenti - Fra gli ospiti del debutto ci sono anche Simona Ventura, Irama e Stash dei The Kolors. Come scrive maridacaterini.it

Amici 25 anticipazioni prima puntata 28 settembre, allievi e ospiti - Subito dopo è salita sul palco di Amici 25, Valentina, seconda ad esibirsi. Lo riporta novella2000.it