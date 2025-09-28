Amici 25 Maria Rosaria Dalmonte è apparsa anche in un altro programma | ecco quale!

Comingsoon.it | 28 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tra le nuove allieve di Amici 25 c'è Maria Rosaria Dalmonte, ballerina che ha già partecipato a un altro programma. Ecco quale!. 🔗 Leggi su Comingsoon.it

amici 25 maria rosaria dalmonte 232 apparsa anche in un altro programma ecco quale

© Comingsoon.it - Amici 25, Maria Rosaria Dalmonte è apparsa anche in un altro programma: ecco quale!

In questa notizia si parla di: amici - maria

Litigio con maria de filippi: la confessione choc dopo amici

“Ho litigato con Maria De Filippi”, la confessione choc dopo “Amici”

“Amici? No grazie”. Maria De Filippi lo voleva giudice, il no dell’attore italiano: “Vi spiego perché”

amici 25 maria rosariaAmici 25, Maria Rosaria Dalmonte è apparsa anche in un altro programma: ecco quale! - Tra le nuove allieve di Amici 25 c'è Maria Rosaria Dalmonte, ballerina che ha già partecipato a un altro programma. Riporta comingsoon.it

Chi è Maria Rosaria Dalmonte di Amici 25: il video virale e lo studio - La ballerina fa parte, insieme ad Alex Calu, della “quota latinista” di questa edizione del programma. Si legge su quotidiano.net

Cerca Video su questo argomento: Amici 25 Maria Rosaria