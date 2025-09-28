Amici 25 il ritorno di Alessio nel talent di Maria De Filippi | Video Witty Tv

Ad Amici 25 ha fatto ritorno Alessio, il ballerino della scorsa edizione che a causa di un infortunio dovette lasciare il talent di Maria De Filippi. A causa di quanto accaduto la produzione gli aveva offerto la possibilità di proseguire il suo percorso quest’anno. Alessio non ci ha pensato due volte e appena ha avuto la possibilità ha bussato nuovamente alle porte della scuola più spiata d’Italia per riprendere da dove aveva interrotto. Emanuel Lo si è dimostrato molto felice del suo ingresso. Ecco il video Witty Tv . 🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - Amici 25, il ritorno di Alessio nel talent di Maria De Filippi | Video Witty Tv

