Amici 25 i protagonisti della nuova stagione | dieci cantanti otto ballerini e il pianto di Rudy Zerbi

Tutti i nomi della nuova classe di Maria De Filippi. La Pettinelli scommette su quattro cantanti; Celentano prende Tommaso. Toccante omaggio dei professionisti contro il bullismo. La 25ª edizione di Amici di Maria De Filippi, andata in onda oggi domenica 28 settembre 2025, ha dato il via alla stagione svelando i volti e le storie dei 18 allievi ammessi tra canto e ballo. La classe si presenta subito ricca di personalità note e giovanissimi talenti, con le prime dinamiche già delineate tra i professori, Rudy Zerbi, Anna Pettinelli, Lorella Cuccarini per il Canto, Alessandra Celentano, Emanuel Lo, e la rientrante Veronica Peparini per il Ballo. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Amici 25, i protagonisti della nuova stagione: dieci cantanti, otto ballerini e il pianto di Rudy Zerbi

In questa notizia si parla di: amici - protagonisti

Ritorno di fiamma tra i protagonisti di amici riaccende le speranze dei fan

Dog dance solidale: i cani del rifugio “Gli amici del Barone” protagonisti al Ponte a Greve Summer Art&Food

? Valentina Barbieri Giovedì alle 19 al Cinema del Carbone l’anteprima assoluta. Protagonisti gli “Amici del Sud” - facebook.com Vai su Facebook

Amici 25, puntata del 28/09/25: ecco gli allievi che compongono la nuova classe del talent - Amici 25, puntata del 28/09/25: ecco gli allievi che compongono la nuova classe del talent. Riporta isaechia.it

Amici 25, ballo: chi sono i nuovi allievi e perché sono già famosi - La classe di Ballo del talent show di Maria De Filippi si è formata: chi sono i protagonisti e dove li abbiamo già visti ... Lo riporta quotidiano.net