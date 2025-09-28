Amici 25 contro il bullismo | commozione per la coreografia in onore a Paolo Mendico | Video Witty Tv

Ad Amici 25 una nuova coreografia contro il bullismo ha fatto emozionare tutti. Ci sono stati momenti di grande commozione quando i professionisti del talent hanno portato sul palco il loro omaggio al quattordicenne Paolo Mendico. Il programma si è sempre nettamente schierato contro il bullismo. Anno scorso aveva promosso anche il film Il ragazzo dai pantaloni rosa. Video Witty Tv. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

