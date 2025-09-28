Amici 25 contro il bullismo | commozione per la coreografia in onore a Paolo Mendico | Video Witty Tv
Ad Amici 25 una nuova coreografia contro il bullismo ha fatto emozionare tutti. Ci sono stati momenti di grande commozione quando i professionisti del talent hanno portato sul palco il loro omaggio al quattordicenne Paolo Mendico. Il programma si è sempre nettamente schierato contro il bullismo. Anno scorso aveva promosso anche il film Il ragazzo dai pantaloni rosa. Video Witty Tv. 🔗 Leggi su Superguidatv.it
In questa notizia si parla di: amici - bullismo
Ad Amici 2025 commozione e standing ovation per l’omaggio al 14enne Paolo Mendico, suicida per bullismo
Ad Amici 2025 commozione e standing ovation per l’omaggio al 14enne Paolo Mendico, suicida per bullismo. Il ballo su “L’isola che non c’è” di Bennato
Ho il piacere di invitarvi alla presentazione di: "STELLA che imparò a BRILLARE. Una storia di coraggio e amicizia contro il bullismo". Il libretto, che sarà distribuito nel formato ebook gratuitamente, per diffondere la cultura del rispetto e della non violenza. Rac - facebook.com Vai su Facebook
Ad Amici 2025 commozione e standing ovation per l’omaggio al 14enne Paolo Mendico, suicida per bullismo - Durante la puntata di domenica, commozione e standing ovation per la performance dedicata al giovane vittima di bullismo ... Secondo ilfattoquotidiano.it
Amici 25, a sorpresa Maria De Filippi ferma tutto per un momento commovente - Il momento più forte della prima puntata del domenicale di Amici arriva all'improvviso ed è un tuffo al cuore: cosa ha fatto Maria De Filippi ... Si legge su libero.it